Sorpasso e firma, il Milan ha chiuso per l’italiano

Le ultimissime notizie sul mercato rossonero: l’affare ora è blindato. Ecco il nuovo colpo di Giorgio Furlani e Igli Tare

Ieri era arrivato il sì da parte del calciatore, che ha accettato la proposta messa sul piatto dal Milan. Stamani ecco l’ok del club possessore del cartellino. Ora, di fatto, mancano solamente gli annunci ufficiali per un colpo che guarda al presente, ma soprattutto al futuro.

Il Diavolo, grazie al lavoro di Igli Tare e Giorgio Furlani, è pronto a mettere le mani sul giovanissimo italiano classe 2006, che in stagione, giocando un po’ in tutte le posizioni dal centrocampo in su, ha disputato ventuno partite (per oltre 1700 minuti), andando a segno ben sei volte e realizzando un assist.

Cissè sarà rossonero, accordo trovato: il punto della situazione

Alphadjo Cissè, nato a Treviso il 22 ottobre 2006, è autore fin qui di un’ottima stagione con la maglia del Catanzaro, dove è in prestito dal Verona. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il Psv ha provato a prenderlo per una cifra tra i 7 e i 10 milioni di euro.

Sembrava tutto fatto per il viaggio in Olanda, ma il blitz rossonero ha fatto saltare il banco. Cissè dunque è pronto a vestire la maglia del Milan, ma il trasferimento si concretizzerò a partire dalla prossima estate: il calciatore, infatti, rimarrà in terra calabra fino al termine della stagione per continuare a crescere e magari portare il Catanzaro in Serie A.

Per lui è pronto un contratto di cinque anni. Il mancato trasferimento in Eredivisie ha anche delle conseguenze per l’Inter, che ha dovuto fare i conti con il no per Perisic. Sulle tracce di Cissè c’erano anche la Roma e l’Atalanta, oltre che il Sassuolo, che di giovani se ne intendono.