Milan-Disasi, scelta definitiva: l’annuncio di Moretto

Le ultimissime notizie relative al mercato rossonero. Il Diavolo ha preso la sua decisione in merito al difensore: il punto della situazione

Arriverà il difensore prima della chiusura del mercato? E’ la domanda che tutti i tifosi del Milan si stanno facendo in questo momento. Di nomi accostati al Diavolo, in questi ultimi giorni, se ne sono fatti davvero tanti. Ieri e oggi, la lente di ingrandimento è stata puntata ancora su Axel Disasi.

Il centrale di proprietà del Chelsea è stato proposto per l’ennesima volta, nell’ennesima sessione di calciomercato e la risposta è stata la stessa.

Il Milan non é intenzionato a procedere nella trattativa per Axel Disasi. Il difensore del Chelsea é stato proposto e valutato dal club rossonero, ma la volontà é quella di dare massima fiducia a Koni De Winter. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 1, 2026

E’ questo il tweet di pochi minuti fa di Matteo Moretto. Il Diavolo, dunque, rispedisce, ancora una volta, al mittente la possibilità di acquistare Disasi. Il Milan punterà sulla crescita di Koni De Winter, che nelle ultime partite ha fatto davvero bene.