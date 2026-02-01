Milan scatenato, doppio colpo: visite mediche in corso

I rossoneri hanno messo le mani su ben due calciatori: sono già in città per sottoporsi agli esami di rito. Il punto della situazione

E’ tempo di passare dalle parole ai fatti. Stamani, di buon’ora, sono arrivati a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi mettere nero su bianco a Casa Milan

Come da programma, così, Alphadjo Cissè si è recato alla clinica La Madonnina per gli esami propedeutici alla firma. L’affare è stato chiuso nella giornata di ieri, con il Verona che intascherà una cifra sui dieci milioni di euro, bonus compresi.

Un affare, che ha portato il Milan a beffare il Psv, che aveva trovato l’accordo, e ad aggiudicarsi uno dei talenti italiani più interessanti. Resterà al Catanzaro fino al termine della stagione, poi arriverà il salto in una big.

Non si può dire lo stesso, invece, per Yahya Idrissi Regragui, che arriva a titolo definitivo dal Chelsea. Si tratta di un vero e proprio colpo a sorpresa, annunciato solamente nelle scorse ore. Anche il giocatore classe 2007 è presente alla clinica La Madonnina per sottoporsi agli esami di rito prima di diventare rossonero.

Ora tutte le attenzioni del Diavolo sono su Mateta, per il quale si aspetta il via libera da parte del Crystal Palace, che prima di concederlo dovrà trovare un sostituto. Sono, dunque, ore davvero frenetiche.