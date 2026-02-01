Niente Al-Sadd, per Romagnoli adesso c’è il Milan

Le ultimissime notizie relative al difensore italiano, che potrebbe lasciare il club biancoceleste e approdare in rossonero: il punto della situazione

Può succedere davvero di tutto nelle ultime ore di calciomercato, trattative saltate e colpi di scena incredibili. In casa Lazio sono stati giorni davvero intensi: i tifosi sono in rivolta, con Claudio Lotito finito nel mirino della critica. Sono partiti molti giocatori importanti e quelli arrivati non convincono né i sostenitori biancocelesti né Maurizio Sarri.

A Formello, di fatto, è stato esposto un cartello con scritto “Vendesi”. Chiunque in questo inverno avrebbe potuto/ potrebbe lasciare la Capitale. Nonostante il veto del tecnico toscano, anche Alessio Romagnoli ha fatto le valigie (poi disfatte, per il momento). La destinazione, come è noto, era l’Al-Sadd. Era tutto fatto, con il calciatore che sarebbe andato a guadagnare ben sei milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan, idea Romagnoli: il punto della situazione

Per la Lazio un assegno da nove milioni, ma dopo i saluti, lo stop al trasferimento: Romagnoli ha deciso di restare perché non ha voluto rinunciare, come richiesto da Lotito, alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio (circa 600mila euro).

Oggi così Alessio Romagnoli è alla Lazio, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. La separazione tra le parti è praticamente certa e non è da escludere che avvenga già nelle prossime ore. Chissà che l’italiano non diventi un’opportunità anche per il Milan. Il calciatore, che conosce bene Milanello, potrebbe essere il perfetto vice Pavlovic, ma ovviamente avrebbe modo di giocare anche al centro, dando più alternativa a Massimiliano Allegri.

Non solo Mario Gila, dunque, per il Diavolo; lo spagnolo è un pallino fisso di Igli Tare per il quale si sta lavorando. L’obiettivo è ottenere il sì di Lotito per l’estate: veder partire sia lo spagnolo che l’italiano in queste prossime ore di mercato, infatti, è praticamente impossibile.