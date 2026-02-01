Via libera per Mateta al Milan: tutto grazie ad un ex rossonero

Ore cruciali per il passaggio di Mateta al Milan: il puzzle si sta completando, l’arrivo del francese potrebbe concretizzarsi domani

Jean-Philippe Mateta si sta avvicinando concretamente al Milan in questo ultimo giorno di calciomercato. Nelle scorse ore l’affare è andato in stand-by per un semplice motivo: il Crystal Palace non aveva ancora concesso il via libera perché non era riuscito a prendere un sostituto. In questi minuti, però, la trattativa con il Wolverhampton si è sbloccato: Larsen, ex attaccante della Primavera rossonera, sta per andare ai londinesi per una cifra intorno ai 50 milioni. A loro volta, i Wolves stanno prendendo Adam Armstrong dal Southampton.

Si completa così il puzzle, che prevede l’arrivo di Mateta al Milan nella giornata di domani, l’ultima utile per chiudere l’operazione (ci sarà tempo per il tesseramento fino alle ore 20:00, orario di chiusura della sessione di mercato). Tutto è apparecchiato: con l’arrivo di Larsen, il Palace darà il via libera per Mateta e l’affare si concluderà positivamente. Un altro centravanti per Allegri quindi dopo Fullkrug, così da sopperire ai soliti problemi fisici di Leao e Pulisic. Con l’arrivo del francese, il Milan dichiara con forza la propria candidatura per lo Scudetto.