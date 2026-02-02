Niente Mateta, il Milan ha scelto il bomber per Allegri

Il punto della situazione per quanto riguarda il reparto offensivo dei rossoneri: ecco come sarà composto la prossima stagione

Come è ormai noto da qualche ora, Mateta non sarà il futuro attaccante del Milan. Il centravanti francese del Crystal Palace non sbarcherà in Italia in serata e non lo farà nemmeno la prossima estate. A bloccare l’affare sono state le condizioni fisiche del giocatore.

Il Diavolo non ha ritenuto opportuno procedere al tesseramento, dopo aver trovato ogni tipo di accordo con il club inglese, per via di alcuni problemi alle ginocchia. Così Massimiliano Allegri potrà affidarsi solamente ai giocatori attualmente in rosa per concludere la stagione.

Si aspetta il rientro di Gimenez, che avverrà fra circa un mese, e che Rafa Leao e Chris Pulisic recuperino la miglior forma. Contro il Bologna, dunque, toccherà a Nkunku, con Ruben Loftus-Cheek. Fullkrug e il portoghese si accomoderanno in panchina, pronti a subentrare nella ripresa.

Calciomercato Milan, Allegri aspetta Vlahovic

Dei calciatori citati, ad oggi, quelli certi di rimanere sono Leao e Pulisic. Nkunku va verso l’addio al pari di Santiago Gimenez. Fullkrug si sta giocando le sue carte come attaccante di scorta.

Serve quindi un centravanti titolare che possa fare la differenza e il nome cerchiato in rosso resta sempre quello di Dusan Vlahovic. L’interesse per Matata aveva fatto dubitare qualcuno, ma il Milan non ha mai smesso di trattare per il serbo, che in estate sarà libero di firmare con qualsiasi squadra.

Occorre trovare un’intesa sulle commissioni, oltre che sullo stipendio: Igli Tare e Massimiliano Allegri spingono verso questa soluzione e in primavera si premerà il piede sull’acceleratore per chiudere la trattativa.