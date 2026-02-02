Mateta e il controllo medico decisivo: cosa è successo e perché il Milan non è più sicuro

Oggi va in archivio il mercato del Milan. Il popolo rossonero attende novità sull’attaccante francese, ma non solo: ecco cosa sta succedendo

Alle ore 20.00 del 2 febbraio andrà finalmente in archivio il calciomercato. Un calciomercato, che fino a questo momento, ha visto il Milan mettere le mani su Fullkrug e sui giovani per il Milan Futuro. Benissimo il colpo Cisse, prelevato dal Verona: il giocatore è un ottimo prospetto ed è destinato a crescere. Sulle sue tracce c’erano anche Inter, Atalanta e Roma, oltre ovviamente il Psv Eindhoven.

Queste, però, sono le ore di Mateta. La telenovela legata all’attaccante francese sembrava potersi chiudere ieri, quando i due club hanno raggiunto un accordo sulla base di circa 30 milioni di euro. Il centravanti, che ha svolto le visite mediche a Londra, sarebbe dovuto volare a Milano per mettere nero su bianco.

I controlli effettuati nella Capitale inglese non hanno, però, convinto il Diavolo che ha deciso di approfondire la questione a Parigi: se il ginocchio, infortunato al Mainz sei anni fa, dovesse offrire garanzie, Mateta sarebbe pronto a sbarcare, finalmente, a Milano.

Al momento, non si registrano ulteriori trattative in ballo anche se Massimiliano Allegri si sarebbe aspettato l’acquisto di un difensore centrale. Centrale che non sarà certamente Disasi: anche in questa sessione di calciomercato è arrivato il no da parte del Milan.