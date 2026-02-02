Sky – Bologna-Milan, decisione presa su Pulisic

Allegri e lo staff medico hanno preso la decisione finale sulla convocazione di Pulisic per la gara di domani contro il Bologna

Oltre ad Alexis Saelemaekers, anche Christian Pulisic non sarà convocato per la partita fra Bologna e Milan. A riportarlo è Sky Sport. L’attaccante americano sta facendo i conti con una borsite da ormai diverso tempo e non è riuscito a recuperare a pieno la condizione per la gara in programma domani al Renato Dall’Ara. Ci sarà invece Leao, convocato regolarmente, ma anche lui non al top. Molto probabilmente Allegri preferirà tenerlo in panchina per poi gettarlo nella mischia a gara in corso se ci sarà la necessità. In attacco quindi Nkunku con Loftus-Cheek, quindi con Athekame al posto di Saelemaekers a destra.