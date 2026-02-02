Solo Fullkrug per Allegri: niente colpi, ma tanti futuri talenti

Ecco come sono andati gli ultimi giorni di calciomercato. Senza Matata va così in archivio la sessione invernale

Sono ben cinque gli affari messi a segno dal Milan in questo calciomercato invernale. Il Diavolo si è reso protagonista, negli ultimi giorni, della trattativa per Mateta, saltata a qualche ora dalla chiusura della sessione di gennaio.

Massimiliano Allegri dovrà così accontentarsi di Fullkrug, che ha già fatto bene. Di fatto, il tedesco è l’unico colpo per il tecnico livornese: è arrivato in prestito gratuito dal West Ham e si è messo a disposizione dal 2 di gennaio.

Dal 30 gennaio al 2 febbraio, invece, sono arrivati diversi giovani, tutti interessanti, pronti a giocare tra la Primavera e il Milan Futuro. Magnus Dalpiaz raggiunge il Diavolo dal Bayern Monaco: il suo contratto è stato depositato oggi, così come quello di Alphadjo Cisse, che però rimane al Catanzaro. Indubbiamente, il poliedrico italiano è l’affare più importante in prospettiva.

Nella giornata di ieri, invece, è arrivato l’annuncio di Yahya Idrissi-Regragui, che arriva dal Chelsea a titolo definitivo. Il 30 gennaio era toccato all’altro Cissé, El Hadji Malick, difensore senegalese, arrivato dal Benene Spor.

Milan senza rinforzi, a Bologna in emergenza

Tanti giovani di belle speranze, dunque, per il Milan, che guarda al futuro. I tifosi, però, si aspettavano altro per coltivare davvero il sogno Scudetto.



Allegri non avrà i rinforzi tanto attesi e domani così bisognerà ancora una volta arrangiarsi: in avanti senza Pulisic e Gimenez, e con Leao e Fullkrug acciaccati, toccherà alla coppia Nkunku-Loftus-Cheek. Senza Saelemaekers, spazio ad Athekame. Da sottolineare, inoltre, la titolarità di De Winter: la sua crescita, di fatto, ha spinto il Milan a non acquistare un nuovo centrale.