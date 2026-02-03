Bologna Milan formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, la partita che chiude la 20esima giornata di Serie A. Le scelte di Allegri e Italiano
Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Milan. Allegri schiera in attacco Loftus-Cheek in coppia con Nkunku, out Leao che parte dalla panchina. Athekame sostituisce Saelemaekers. In difesa c’è De Winter al posto di Tomori.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All.: Italiano.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. All.: Allegri.