Maignan blindato, ora altre due firme: la scelta del Milan

Le ultimissime notizie relative al rinnovo del difensore e del centrocampista: il punto della situazione. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2027

Dopo il rinnovo di Alexis Saelemaekers, il Milan è riuscito a blindare Mike Maignan. La firma più attesa dai tifosi rossoneri è arrivata nei giorni scorsi. Una firma alla quale in pochi credevano. Questa estate, d’altronde, il francese è stato ad un passo dall’addio: l’ex Lille aveva detto sì al Chelsea, ma Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno bloccato tutto.

C’è soprattutto la ferma volontà del mister e del ds dietro al rinnovo di Maignan, che ha dimostrato di credere nel progetto rossonero. Il Diavolo e i suoi sostenitori potranno così godersi il numero uno della Nazionale transalpina ancora per qualche anno, fino al 30 giugno 2031.

Maignan è fin qui uno dei grandi protagonisti della stagione rossonera: ormai non si contano più i punti che la squadra rossonera ha messo in cascina grazie ai suoi interventi miracolosi. Il periodo dei rinnovi, però, non è finito.

Calciomercato Milan, rinnovo Tomori e Loftus-Cheek: il punto della situazione

Ora, con il calciomercato chiuso, Giorgio Furlani e Igli Tare si concentreranno su quei calciatori che hanno accordi in scadenza il 30 giugno 2027. Sono loro le priorità dopo Mike Maignan.

La lente di ingrandimento, dunque, sarà puntata su Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Per entrambi ci sono dei dialoghi in corso: c‘è la volontà di trovare un’intesa per andare avanti insieme. Il difensore, però, dovrà tornare ad alzare l’asticella per non rischiare di essere messo sul mercato in estate.

Per quanto riguarda il centrocampista, Massimiliano Allegri e il suo staff credono tanto nel suo potenziale. Un potenziale unico che al momento, però, è rimasto quasi sempre inespresso. Anche per Loftus-Cheek, dunque, saranno determinanti le prossime settimane e il Milan si augura che le risposte positive inizino ad arrivare a partire da stasera.