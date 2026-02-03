Home » Milan News » Milan, tocca a Nkunku: futuro da conquistare, il retroscena su Tare

Milan, tocca a Nkunku: futuro da conquistare, il retroscena su Tare

L’attaccante francese chiamato a convincere tutti per tenersi il rossonero. L’impresa è complicata, ma non impossibile

Nkunku esulta dopo il gol
Rafa Leao è alle prese con la pubalgia e sarà in panchina, al pari di Fullkrug che non è al 100%. Chris Pulisic, invece, non è stato nemmeno convocato. Massimiliano Allegri per la partita contro il Bologna ha così deciso di affidarsi a Christopher Nkunku.

L’attaccante francese è stato ufficialmente sul mercato: una proposta superiore ai 35 milioni di euro l’avrebbe portato lontano da Milano. Ci ha pensato seriamente il Fenerbahce, ma il giocatore non ha mai aperto a questa possibilità. Negli ultimissimi giorni è emersa la possibilità di un trasferimento alla Roma: è stata una richiesta di Gian Piero Gasperini, ma Igli Tare ha subito stoppato  sul nascere la trattativa. 

Il Direttore sportivo crede tanto nelle qualità del giocatore ed è convinto che in questa seconda parte di stagione possano davvero emergere. Il Ds è stato sempre poco propenso a cederlo, ma una proposta congrua lo avrebbe comunque portato via dal rossonero.

Nkunku ci prova: l’attaccante vuole tenersi il Milan

Nkunku, dunque, gode della massima fiducia da parte di Igli Tare e ha tutto per riuscire a convincere il Milan a confermarlo. Pesa parecchio il fatto che il francese sia il giocatore che costa di più al Diavolo, ma sulle qualità non si discute. 

Nkunku esulta dopo il gol
Da stasera inizia, dunque, la rincorsa verso la conferma. Non sarà facile, ma Nkunku è intenzionato a provarci: in estate si  tireranno le somme e si capirà se c’è la possibilità di una permanenza o se si dovrà prendere in considerazione un addio. Ad oggi i numeri non sono a favore del transalpino: cinque gol e due assist in diciannove partite non sono molti, ma c’è tutto il tempo per rifarsi e per prendersi il Milan, a partire dalla gara contro il Bologna

