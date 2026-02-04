I rossoneri lo riscattano: decisione presa, 25 milioni subito

La società ha deciso di procedere subito con il riscatto: pronti 20 milioni più bonus, tutti i dettagli

Il destino di Alex Jimenez prende una direzione definitiva. L’esterno spagnolo classe 2005 diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Bournemouth entro la settimana, con il club inglese pronto a esercitare il diritto di riscatto dopo una stagione finora da protagonista in Premier League.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le Cherries verseranno 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus per il cartellino. La cifra verrà divisa a metà tra Milan e Real Madrid, in virtù della clausola del 50% sulla futura rivendita mantenuta dai Blancos. Per i rossoneri l’operazione porterà un incasso complessivo vicino ai 12 milioni, dopo l’investimento da 5 milioni sostenuto nell’estate 2024 per il riscatto dal Real. Jimenez firmerà un contratto fino al 2031, confermando la piena fiducia del club inglese.

Sul campo, Jimenez ha risposto con continuità e personalità. 22 presenze stagionali, una rete pesante contro il Liverpool e una titolarità stabile sotto la guida di Andoni Iraola hanno accelerato la scelta del Bournemouth. In rossonero il terzino aveva raccolto 34 presenze tra il 2023 e il 2025, senza reti, prima della partenza negli ultimi giorni del mercato estivo. Per il Milan, la cessione rientra in una strategia di valorizzazione economica. L’addio di Jimenez diventa così un affare chiuso, con numeri chiari e benefici immediati per il bilancio.