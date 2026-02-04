La giocata decisiva di Luka Modric in Bologna-Milan che in pochi hanno notato (VIDEO)

Il Milan domina al Dall’Ara e distrugge 3-0 il Bologna: fra i protagonisti, il solito Luka Modric con una giocata che in pochi hanno notato

Quello di ieri al Renato Dall’Ara è stato un Milan dominante, in lungo e in largo. Una partita mai in discussione, orientata subito verso la vittoria grazie alla rete di Loftus-Cheek (che aveva già sfiorato il vantaggio pochi minuti prima). Gol anche per Christopher Nkunku, il sesto in questa stagione. Segna su rigore, ed è proprio sull’azione che porta al fallo di Ravaglia sul francese che vogliamo soffermarci. Protagonista Luka Modric, che sale in cattedra e insegna a tutti come si fa a smarcarsi contro un avversario che ti segue costantemente. L’azione si sviluppa nella metà campo di destra, poi la palla arriva a Pavlovic: è in quel momento che Modric corre forte verso il serbo per guadagnare terreno su Odgaard e poter giocare così una palla scoperta. Controllo orientato magnifico e poi esterno destro per Loftus-Cheek, poi il fallo di Ravaglia. Piccoli dettagli che però fanno la differenza.