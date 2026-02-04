Milan, classifica gol e assist: Rabiot raggiunge Leao, il primo posto non cambia

La classifica interna al Milan di chi ha inciso di più con gol e assist: con la rete al Bologna, Rabiot ha raggiunto Leao

Adrien Rabiot è uno dei trascinatori assoluti di questo Milan. Ha giocato finora una stagione di livello molto alto, e la prova di ieri contro il Bologna è stata, forse, la massima espressione. Con la rete segnata al Renato Dall’Ara, sfruttando un clamoroso errore di Juan Miranda da rimessa laterale, è a quota 4 gol in campionato; aveva già scritto il suo nome sul tabellino contro il Torino (con una bordata da 30 metri) e con la doppietta a Como. A questi gol, Rabiot ha aggiunto anche la bellezza di 5 assist, raggiungendo così quota 9 G/A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanLive.it (@milanliveit)

La stessa di Rafael Leao, che ha totalizzato ad oggi 7 gol e 2 assist in campionato. Nella classifica di chi ha inciso di più, quindi, il centrocampista francese agguanta il portoghese, ma non cambia la prima posizione. Che è di Christian Pulisic, con un totale di 10 G/A (8 gol e 2 assist). Salgono anche i numeri di Christopher Nkunku: con il rigore di ieri, è a quota 6 gol e un assist per un totale quindi di 7 G/A. Dietro di lui c’è Alexis Saelemaekers con 6 G/A (2 gol e 4 assist).