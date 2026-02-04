Paura Bartesaghi, da Leao a Pulisic: il punto sugli infortunati

In casa Milan si pensa già alla gara contro i toscani, che andrà in scena fra nove giorni. L’obiettivo è avere la rosa al completo

Il Pisa è lontano. Dopo la vittoria contro il Bologna, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo solamente il prossimo 13 febbraio. Lo farà in trasferta, saltando la 24esima giornata, contro il Como, che verrà recuperata il mercoledì successivo.

Ieri contro i rossoblu, il Diavolo ha mostrato tutta la sua forza, giocando una delle partite migliori della stagione. E’ salito in cattedra Adrien Rabiot e si sono messi in mostra anche Ruben Loftus-Cheek e soprattutto Christopher Nkunku. I due inglesi, dunque, hanno sfruttato in pieno le assenze di Chris Pulisic e Rafa Leao.

Milan, ecco come stanno gli infortunati

Massimiliano Allegri, nel post gara, contro gli uomini di Vincenzo Italiano, non ha dato certezze in merito al recupero dell’americano e del portoghese, ma la speranza è quella di averli.

Sembrano esserci pochi dubbi soprattutto sul numero 10: non aver giocato ieri lo aiuterà certamente. Da lunedì prossimo capiremo se ci sarà Alexis Saelemaekers per il quale servirebbero una quindicina di giorni di stop.

Nelle prossime ore, inoltre, sapremo le reali condizioni di Davide Bartesaghi. Ieri ha lasciato il campo zoppicando e le sensazioni dei tifosi non sono state positive, ma Massimiliano Allegri ha tranquillizzato tutti parlando solamente di crampi.

Contro il Pisa, dunque, l’unico assente certo sarà Santiago Gimenez, che ne avrà ancora per circa un mese. Buone notizie, quindi, per Massimiliano Allegri, che dovrà gestire le partite contro Pisa, Como e Parma che si giocheranno tra il 13 febbraio e il 22 febbraio. La gara di ieri ha dato prova che si può contare su una rosa all’altezza della situazione. Aspettarsi dei cambi appare dunque scontato.