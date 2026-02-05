Colpo di scena Lewandowski: firma per un anno

Scenario a sorpresa per il futuro di Lewandowski: stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare la firma per un anno

Il Milan, come vi raccontiamo da diversi mesi, sta prendendo in seria considerazione l’opzione Robert Lewandowski a costo zero. Un acquisto alla Luka Modric per alzare il livello della squadra sia dal punto di vista tecnico che d’esperienza. Igli Tare ne sta parlando da tempo con il suo agente: l’attaccante polacco sembra apprezzare l’idea di venire in Italia e vestire la maglia rossonera, ma prenderà una decisione solo al termine della stagione. Per adesso, infatti, è totalmente concentrato sul Barcellona. Finora ha avuto un po’ di problemi fisici e non è più centrale nel progetto tecnico di Hansi Flick, ma a quanto pare negli ultimi giorni starebbe prendendo piede uno scenario a sorpresa.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona is now considering to extend Lewandowski’s contract with one extra year, but only if he agrees to reduce his salary. — @espn pic.twitter.com/wLDqFsPIsh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 5, 2026

Come riportato da ESPN, la società blaugrana adesso rifletterebbe sulla possibilità di prolungare il contratto di Lewandwoski per almeno un’altra stagione. Qualche tempo fa, al contrario, si parlava di un Barcellona voglioso di rinunciare all’ex Borussia Dortmund anche per liberare un po’ di spazio salariale visto che guadagna tantissimo (30 milioni a stagione). Invece, stando a queste ultime indiscrezioni, ora la situazione potrebbe seriamente cambiare. Alla fine, poi, starà solo a Lewandowski decidere il da farsi. Nel frattempo il Milan porta avanti i colloqui nella figura di Tare, con la speranza di strappare un sì e un accordo favorevole (a cifre in stile Modric). Inutile dire che l’acquisto di Lewandowski sarebbe una grande notizia, ma ora il rischio che l’affare salti è più alto.