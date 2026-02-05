Finalmente Athekame, ma è corsa a due per il vice Saelemaekers

In vista della prossima stagione, Igli Tare si sta guardando attorno alla ricerca di un nuovo esterno: il punto della situazione

E’ stata una gara più che convincente da parte del Milan. I rossoneri hanno fornito una delle prestazioni migliori della stagione contro il Bologna. Una partita subito indirizzata, che ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri controllare senza molti problemi. Il 3 a 0 è un risultato netto che racconta molto della partita.

Impossibile bocciare qualcuno: il tecnico livornese si è arrabbiato quando Estupinan è apparso superficiale, con un tacco alquanto inutile, ma tutti coloro che hanno preso parte al match hanno fatto bene. Si è così esaltata la prestazione di Adrien Rabiot, dominante, ancora una volta. Benissimo anche Christopher Nkunku e il solito Luka Modric.

Molti, inoltre, hanno sottolineato la prova più che positiva di Athekame. L’esterno, dopo qualche prestazione sottotono di troppo, ha convinto, non facendo rimpiangere Saelemaekers: niente dribbling o giocate particolari, ma tanta corsa e cross ben calibrati.

Dopo De Winter, anche Athekame appare pronto a spiccare il volo. Un’ottima notizia in vista della prossima stagione, quando in ogni ruolo servirà avere due giocatori. Saelemaekers non potrà essere da solo e Athekame si candida ad occupare questa posizione. Igli Tare ha creduto tantissimo in lui, ma in estate bisognerà tirare le somme.

Calciomercato Milan, Tare guarda al mercato: il punto della situazione

Servirà capire se Athekame dovrà continua il suo percorso di crescita altrove o se sarà ritenuto all’altezza della situazione.

Nel frattempo si sta sondando il mercato e un’idea sempre più concreta è rappresentata da Palestra, che benissimo sta facendo a Cagliari. Il costo del cartellino è già superiore ai 35 milioni di euro.

Attenzione, però, ad un altro profilo. E’ un’occasione alla quale stanno pensando in molti: stiamo parlando di Celik, che difficilmente rinnoverà con la Roma. Vuole giocare la Champions League. Ci sta pensano il Liverpool, oltre che la Juventus.

Celik sarebbe perfetto per un Milan, schierato con il 3-5-2: può ricoprire il ruolo di braccetto, oltre che di esterno. Occorre, però, un contratto da quattro milioni di euro netti a stagione.