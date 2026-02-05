Il Milan pensa al futuro: chi sono Cissé, Idrissi e Dalpaz, i tre giovani che promettono benissimo

A gennaio il Milan ha fatto tre acquisti per il futuro che meritano particolare attenzione: chi sono questi tre giovani talenti

Un mercato di gennaio complicato per il Milan, che ha provato il colpo Mateta last-minute per poi rinunciare dopo le visite mediche. Non una bella figura per la società rossonera, che aveva fatto lo stesso errore mediatico anche con Boniface e Pubill in estate. L’unico acquisto per la prima squadra è rimasto quindi Niclas Fullkrug, preso già a fine dicembre. Intanto però la dirigenza si è mossa molto in ottica futura con l’acquisto di tre giocatori che meritano particolare attenzione: Yahya Idrissi-Regragui dal Chelsea, Magnus Dalpiaz dal Bayern Monaco e Alphadjo Cissé dall’Hellas Verona (scippato al PSV). I primi due saranno subito aggregati al Milan Futuro mentre il talento italiano resterà in prestito al Catanzaro in Serie D dove sta facendo benissimo. Ma chi sono questi tre talenti e perché meritano attenzione? Vediamoli insieme uno per uno.

Yahya Idrissi-Regragui

Trequartista marocchino classe 2007, arriva a Milano a titolo definitivo dal Chelsea. Nato a Watford, formazione iniziale nel West Ham prima dell’ingresso nell’Academy dei Blues nel 2021. Fantasia, rapidità nello stretto e capacità di muoversi tra le linee descrivono un profilo offensivo moderno. Utilizzo possibile da trequartista, esterno sinistro oppure seconda punta. Il lavoro quotidiano con Massimo Oddo servirà per ritrovare continuità e ritmo partita in Serie D (anche per adattarsi al nostro calcio) dopo una stagione finora con spazio ridotto. Il Milan scommette su tecnica pura e creatività, qualità sempre più preziose nel calcio contemporaneo.

🚨 OFFICIAL: AC Milan is pleased to announce the signing of Yahya Idrissi, who will be part of the Milan Futuro Project, dedicated to the growth and development of youth talents. pic.twitter.com/UZzIeyF49w — Milan Posts (@MilanPosts) February 2, 2026

Magnus Dalpiaz

Per la difesa è arrivato Magnus Dalpiaz, nato a Innsbruck nel 2007. Terzino destro di struttura importante, 185 centimetri, piedi educati e buona velocità. Cresciuto nel Bayern Monaco dal 2019, esperienza maturata nella seconda squadra bavarese in Regionalliga più presenze in Youth League. Duttilità totale: corsia destra, fascia sinistra oppure ruolo centrale nella linea difensiva. L’operazione prevede prestito con diritto di riscatto, più clausola di riacquisto a favore del club tedesco. Un profilo internazionale, abituato a standard elevati, utile per alzare il livello competitivo del Milan Futuro.

🇦🇹🚨 𝐌𝐀𝐆𝐍𝐔𝐒 𝐃𝐀𝐋𝐏𝐈𝐀𝐙 (𝟏𝟖) is the Modern Fullback AC Milan have just secured💎 Loan with Option to Buy At 1.85m, Magnus is a Physical RB who can also cover LB & CB 22 Apps & scored 8 Goals for U19s🪄 𝐓𝐇𝐄 “𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐈𝐀𝐍 𝐆𝐄𝐌” 🇦🇹✨pic.twitter.com/2qCJFkeHiE — The Stat Guy (@The_Stat_Guy_10) February 1, 2026

Alphadjo Cissé

Il nome più pronto porta a Alphadjo Cissé, nato a Treviso il 22 ottobre 2006, origini guineane. Crescita nel Giorgione, passaggio al Verona nel 2020, esplosione nella stagione 2023/24 con 16 reti in 30 presenze nella Primavera gialloblù. Esordio in Serie A il 26 maggio 2024 durante Verona-Inter. La scelta del prestito al Catanzaro in Serie B accelera la maturazione: 6 gol in 21 partite raccontano un centrocampista offensivo completo. Utilizzo frequente sulla trequarti, possibilità da mezzala con licenza offensiva oppure seconda punta. Convocazioni con l’Italia Under 21 certificano un percorso in forte ascesa. Il Milan brucia la concorrenza internazionale e inserisce un profilo già abituato al calcio professionistico. Tre innesti, un’unica direzione: costruire il futuro rossonero passo dopo passo.