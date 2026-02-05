La cura Allegri funziona, Fofana torna protagonista: la scelta per il futuro

Il centrocampista francese è stato autore di un’ottima partita contro il Bologna: ecco cosa succede in futuro

Youssouf Fofana è tornato protagonista con la maglia del Milan. Lo ha fatto dopo essere stato lasciato in panchina per due partite consecutive. E’ stato fuori con il Lecce e poi con la Roma: la diffida aveva fatto pensare che l’assenza contro i salenti fosse propedeutica alla gara dell’Olimpico, ma così non è stato.

La doppia assenza ha fatto parecchio rumore e nei corridoi del calciomercato si è parlato di un possibile addio già a gennaio. C’era il Galatasaray ad aver bussato alla porta del Diavolo: sul piatto era finito un contratto a cinque milioni di euro netti a stagione, ma il giocatore ha detto no. Negli ultimi giorni si è pensato ad un ritorno di fiamma da parte dei turchi, ma non è stato così.

Youssouf Fofana è rimasto in rossonero, rendendo felice Massimiliano Allegri che non ha mai smesso di credere in lui. Il livornese lo ha sempre ritenuto una pedina fondamentale del suo schiacciare, sottolineando spesso come molti gol importanti realizzati erano stati frutto del suo lavoro.

Futuro Fofana, il punto della situazione

L’ex Juventus ha così deciso di rilanciare Fofana, riproponendolo titolare contro il Bologna. Il suo lavoro è stato prezioso, soprattutto in fase di pressione. Ha sprecato l’ennesimo gol, ma la prova è stata certamente più che sufficiente.

Il francese, grazie al lavoro di Allegri, si è così messo alle spalle un periodo complicato, fatto di errori sesquipedali e di contestazioni da parte dei tifosi, soprattutto sui social.

Fofana ha resettato, ripartendo forte. Ora l’obiettivo è quello di dimostrare di poter essere un giocatore importante per il Milan. Così può tenersi la maglia del Diavolo. I rossoneri sarebbero ben felici di confermare il transalpino, ma se dovesse venir meno la fiducia, un’offerta da 30 milioni di euro verrebbe certamente presa in considerazione. Il futuro di Fofana è dunque tutto da scrivere.