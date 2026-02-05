Tare chiude subito: colpo Milan già bloccato per l’estate

Il Milan sta già avanzando per chiudere una trattativa in vista dell’estate: Tare è pronto a bloccarlo subito, i dettagli

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle spalle. Il Milan ha completato la casella “acquisti” con il solo Niclas Fullkrug. Niente da fare per Jean-Philippe Mateta, che non ha superato le visite mediche nonostante un accordo raggiunto col Crystal Palace per 30 milioni. Non si è concretizzata nemmeno un’altra trattativa di cui si è parlato a lungo nel corso del mese di gennaio: si tratta di quella per Kostic del Partizan Belgrado. A fine dicembre, il Milan aveva praticamente messo le mani sul giovane attaccante: accordo totale col giocatore, ma c’era ancora da definire l’affare con la società serba. Non si è riusciti ad arrivare ad una stretta di mano definitiva perché c’era troppa distanza fra domanda e offerta. L’operazione quindi non è andata in porto, ma potrebbe essere solo stata rimandata.

Il Milan infatti ci proverà ancora nelle prossime settimane: l’idea, confermata anche da Matteo Moretto, è di portare avanti i colloqui con il Partizan Belgrado e di bloccare il giocatore in vista dell’estate. Igli Tare lo vuole fortemente: è un attaccante con grandi prospettive e c’è la forte volontà da parte di tutta la società di arrivare a prenderlo. Se fosse arrivato a gennaio, il Milan lo avrebbe aggregato alla seconda squadra in Serie D e lo stesso piano potrebbe essere seguito anche per la prossima stagione, ma con un maggior coinvolgimento in prima squadra. E chissà se questo affare non sia legato in qualche modo a Dusan Vlahovic: non solo Kostic è considerato un suo erede, ma è anche gestito dalla stessa agenzia.