Boom Pavlovic, 60 milioni dalla Premier: decisione immediata del Milan

Cosa sta succedendo: il difensore serbo corteggiato dai club inglesi. Il punto della situazione

Strahinja Pavlovic è tornato ad indossare la maglia da titolare del Milan dopo aver saltato le ultime tre partite. Il serbo è stato così protagonista della sfida contro il Bologna. Una sfida che lo ha visto dominare, come fatto per gran parte di questa stagione.

Il difensore, infatti, è certamente uno dei giocatori che più ha giovato della cura Allegri. E’ diventato così un titolare inamovibile, un insostituibile al quale è complicato fare a meno. Contro il Como, il Lecce e la Roma, però, è rimasto fuori dopo l’infortunio alla testa.

Si è preferito evitargli ulteriori scontri, facendo risanare totalmente la ferita dopo i nove punti ricevuti. Ma ora è tutto alle spalle e Pavlovic non ha alcuna intenzione di mollare il posto da titolare.

Il ruolo di braccetto di sinistra è suo. Lo interpreta come nessun altro può fare: sempre puntale negli anticipi con la sua aggressività e pronto a sganciarsi in avanti, creando superiorità numerica. Ha così trovato la via della rete in due circostanze, oltre ad un assist.

Calciomercato Milan, futuro Pavlovic: la situazione

Le prestazioni di Pavlovic sono ovviamente sotto gli occhi di tutti. Nei mercati scorsi è stato cercato in Turchia, ma anche in Premier League, con il Milan che non se ne sarebbe privato per meno di 30/35 milioni di euro.

Ora il suo valore è almeno raddoppiato: servono 60 milioni per sedersi attorno ad un tavolo con i rossoneri. Arsenal e Newcastle, che lo vorrebbero portare in Inghilterra sono dunque avvertite.

Il Milan non pensa certo al mercato e si coccola il suo difensore. Nelle prossime settimane sono così previsti contatti tra l’entourage di Pavlovic e il Milan per rinnovare il contratto e andare avanti insieme fino al 2031. Dopo Mike Maignan e Alexis Saelemaekers le manovre in via Aldo Rossi saranno parecchie: oltre al serbo anche per Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Rafa Leao ci sono dialoghi in corso.