Firma in arrivo e ingaggio triplicato: il Milan lo blinda subito

I rossoneri sono pronti a chiudere la trattativa: il giocatore firmerà un nuovo contratto con ingaggio triplicato

Il rinnovo di Mike Maignan è stato un passo molto importante per il Milan, ma non sarà l’unico. Dopo aver blindato il francese e, ancor prima, Saelemaekers, adesso tocca anche ad altri, soprattutto a quelli che, nella prima parte di stagione, hanno dimostrato di essere giocatori importanti. Lo ha fatto eccome Davide Bartesaghi, partendo tra l’altro indietro nelle gerarchie rispetto a Pervis Estupinan, acquistato dal Brighton per 20 milioni.

A suon di ottime prestazioni, l’esterno italiano, reduce da una stagione complicata col Milan Futuro, si è conquistato il posto da titolare e la fiducia totale di Allegri e anche dei tifosi. E quindi anche della società, adesso pronta a blindarlo con un nuovo accordo che possa soddisfarlo anche dal punto di vista economico. Oggi Bartesaghi percepisce 600mila euro all’anno: l’obiettivo, scrive Tuttosport, è di arrivare a triplicare l’ingaggio fino a giugno 2031.