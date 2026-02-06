Il Milan ringrazia De Rossi: affare in dirittura d’arrivo

Il lavoro di De Rossi fa felice anche il Milan: i rossoneri e il Genoa sono pronti a chiudere l’affare, tutti i dettagli

Daniele De Rossi sta per fare un grosso favore al Milan. Lo scorso novembre, dopo un inizio complicato, il Genoa ha lo ha scelto per sostituire Patrick Vieira in panchina. Reduce dal sorprendente (e ingiusto) esonero da allenatore della Roma dopo sole 4 partite di campionato, si è rimesso in gioco e, fino ad oggi, ha fatto un lavoro splendido, portando i rossoblu fuori dalla pericolosa zona retrocessione. Ora è 14esima in classifica, a +6 dal terzultimo posto: manca poco quindi per conquistare la salvezza aritmetica. Per 10 milioni di motivi, anche il Milan attende la sentenza con trepidazione.

L’estate scorsa infatti il Milan ha ceduto Lorenzo Colombo al Genoa in prestito con obbligo di riscatto a seguito di alcune condizioni. Nello specifico, tre: almeno 5 gol segnati, 22 presenze e salvezza. Le prime due sono già raggiunte quando siamo ad inizio febbraio, manca quindi solo la salvezza che, a meno di clamorosi di colpi di scena, arriverà presto. Furlani quindi è pronto ad esultare: i rossoneri riceveranno così i 10 milioni del riscatto, alimentando quindi un tesoretto che si prospetta davvero interessante.

Non solo Colombo: grosso tesoretto dai riscatti

Il Bournemouth ha infatti già deciso di riscattare Alex Jimenez per 20 milioni: il Milan ne incasserà circa la metà, visto che il Real Madrid ha conservato il 50% della futura rivendita. Non saranno gli unici soldi dalla Premier League però: in Inghilterra sta facendo davvero bene anche Samuel Chukwueze con la maglia del Fulham: 30 milioni per il riscatto del nigeriano, e anche in questo caso, a meno di ripensamenti, verrà completato. Probabile anche il riscatto di Tommaso Pobega per 7 milioni dal Bologna, mentre è improbabile che l’Atalanta deciderà di acquistare definitivamente Yunus Musah: ad oggi, l’americano ha trovato poco spazio e i 30 milioni per il riscatto sono troppi. Tornerà probabilmente alla base a giugno e gli verrà trovata una nuova sistemazione.