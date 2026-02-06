Infortunio Mateta, conferma ufficiale: il Crystal Palace esce allo scoperto

Arrivano dichiarazioni ufficiali dal Crystal Palace per quel che riguarda la vicenda Mateta: adesso non ci sono più dubbi

Sono passati giorni dalla vicenda legata al mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta al Milan ma se ne continua a parlare. Dall’Inghilterra sono arrivate ogni tipo di indiscrezioni, ma ora a far chiarezza ci ha pensato Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace: “Mateta ha un problema al ginocchio dallo scorso novembre, si è fatto male durante la pausa per le nazionali. Ha sempre voluto giocare, per questo abbiamo deciso di gestirlo“.

Il centravanti francese aveva spinto fin dall’inizio per andare al Milan: le due società si erano accordate per 35 milioni e tutto sembrava fatto. Ma le visite mediche hanno cambiato il quadro: tre specialisti hanno espresso parere negativo sul ginocchio destro. Un rischio giudicato eccessivo dalla dirigenza rossonera. Il passato clinico pesa, con un lungo stop nel 2019 per rottura del menisco. Resta aperta l’ipotesi intervento chirurgico, scelta drastica con stop stimato fra tre e quattro mesi e Mondiale compromesso, ma con benefici sul lungo periodo.

Il Milan ha scelto la prudenza e guarda oltre. Igli Tare ha spiegato la linea societaria prima della sfida contro il Bologna: “L’operazione riguardava il futuro, non il presente. Con il proseguire della trattativa abbiamo visto lo spiraglio di anticiparla e ci abbiamo provato. Poi facendo le visite abbiamo visto questo problema fisico e abbiamo deciso di non andare avanti. In futuro si vedrà“.