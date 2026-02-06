Richiesta altissima: niente Milan a queste condizioni

L’attaccante è un obiettivo del Milan a giugno ma la richiesta fatta ad un altro club è un grosso ostacolo per i rossoneri

La sessione di mercato invernale è ormai alle spalle, ora la testa è solo sul campo. La dimostrazione di forza dei rossoneri a Bologna è stata troppo grande per poter essere trascurata. Con un calendario assolutamente favorevole, Allegri può pensare anche alla possibilità di vincere lo Scudetto, visto che, ad inizio febbraio, ha già ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League (7 punti dalla Roma quinta sono tantissimi). La rosa è di primo livello e ci sono tutte le condizioni per l’impresa, come ha fatto Conte lo scorso anno a Napoli. Con Mateta in più, sarebbe stato ancora meglio. A proposito, anche se il mercato è chiuso, Igli Tare sta comunque già lavorando in vista di giugno. Uno dei nomi fatti con più forza in ottica Milan per la prossima stagione è quello di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus e pronto per una nuova avventura.

La richiesta di Vlahovic al Barcellona: il Milan è avvisato

I rossoneri ci avevano provato anche l’estate scorsa, ma la richiesta dei bianconeri era troppo alta. Da ora fino a giugno, può già accordarsi con qualsiasi altro club. C’è un problema, però: la richiesta. Vlahovic e il suo entourage in queste settimane ha parlato anche col Barcellona: secondo quanto riportato dalla Spagna, il serbo avrebbe chiesto 20 milioni di bonus alla firma e un ingaggio da 14 milioni a stagione, quindi ancora più alto rispetto a quello altissimo che percepisce già alla Juventus. Se queste fossero le condizioni di base, sarebbe inevitabile pensare che il Milan avrebbe poche chance di arrivare a concludere l’affare. Vedremo se sarà effettivamente così o se, invece, pur di venire a Milano e di ritrovare Allegri, si accontenterà anche di uno stipendio più in linea con i parametri di RedBird e anche più in linea con il suo rendimento negli ultimi anni.