Addio Milan, il riscatto è ufficiale. Pronto un tesoretto da oltre 70 milioni

Il Diavolo è pronto a far cassa. Via ai primi riscatti ufficiali. Tare e Furlani gongolano: il punto della situazione

Ora è ufficiale, il giocatore dice definitivamente addio al Milan. Il club rossonero incasserà una cifra superiore ai dieci milioni di euro, mettendo a bilancio una più che buona plusvalenza.

Il cartellino di Alex Jimenez da oggi sarà, infatti, totalmente del Bournemouth, chiamato ad esercitare il riscatto, con la presenza di quest’oggi. Dei venti milioni concordati, il Milan incasserà solamente il 50%: a sorridere, infatti, è anche il Real Madrid. A ricordarcelo è Daniele Logo con un tweet sul proprio X

Alex Jimenez titolare in Bournemouth-Aston Villa, scatta l’obbligo di riscatto per le Cherries dal Milan @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) February 7, 2026

L’addio di Jimenez frutterà così quanto Lorenzo Colombo: per il trasferimento ufficiale del bomber, manca solamente l’ultima condizione, la salvezza del Genoa. Le prime due – gol (almeno cinque) e presenze (ventidue) – sono infatti state raggiunte.

La cessione di Colombo, dunque, è praticamente certa. Lo è ancora di più quella di Tommaso Pobega da parte del Bologna: il Milan incasserà sette milioni quando i rossoblu conquisteranno il prossimo punto. Altri soldi arriveranno, poi, dal Como, chiamato a versare nelle casse dei rossoneri ben quindici milioni di euro per Alvaro Morata.

Quarantadue milioni, dunque, appaiono più che certi. E’ ormai solo questione di tempo per un’importante somma che potrà essere reinvestita sul mercato.

Milan, riscatti in bilico: da Chukwueze a Bennacer

Ma i soldi che il Milan si augura di incassare dalle cessioni dei suoi calciatori, che in estate si sono trasferiti in prestito, sono molti di più. Ci sono buone possibilità che la Cremonese versi i 3,5 milioni concordati per il riscatto.

La somma più cospicua, però, può arrivare dall’Inghilterra: l’esperienza in Premier League di Samu Chukwueze è più che positiva e il Fulham è sempre più intenzionato a pagare i 28 milioni che servono per tenerselo. Non ci sono certezze, ma le prestazioni più che buone non stanno passando inosservate ed eventualmente non dovrebbe essere così complicato incassare da un altro club.

Le situazioni più complicate sono legate a Yunus Musah e Ismael Bennacer: per l’americano è difficile che l’Atalanta sborsi venti milioni di euro. Le condizioni fisiche non ottimali dell’algerino, invece, lasciano più di un dubbio sul riscatto della Dinamo Zagabria

Jimenez, dieci milioni di euro

Pobega, sette milioni di euro

Morata, quindici milioni di euro

Colombo, dieci milioni di euro

Filippo Terracciano, tre milioni e mezzo di euro

Samu Chukwueze, ventotto milioni di euro

Musah, venti milioni e mezzo di euro

Bennacer, dieci milioni di euro