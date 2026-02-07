Milan, va subito ko: infortunio per il nuovo acquisto

Ecco cosa è successo: tifosi davvero delusi. Per vederlo all’opera servirà del tempo: attesi aggiornamenti nelle prossime ore

La grande curiosità dei tifosi del Milan di vederlo all’opera si è subito trasformata in delusione. Il giocatore si è fermato per un problema muscolare e al popolo rossonero servirà aspettare.

Non inizia dunque nel miglior dei modi l’avventura da calciatore di proprietà del Milan, Alphadjio Cissè. Il classe 2006, acquistato durante il calciomercato invernale dal Verona, con un vero e proprio blitz, si è fermato nel corso della gara tra il Catanzaro e la Reggiana.

L’italiano, che rimarrà in prestito in Calabria fino al prossimo 30 giungo, è stato costretto a lasciare il campo al 18esimo minuti. Dietro allo stop, che ha portato Alberto Aquilani a sostituirlo, un guaio muscolare che verrà valutato nelle prossime ore.

Grande delusione, dunque, per il popolo rossonero, che in attesa del ritorno del Milan, che avverrà solo il prossimo venerdì, contro il Pisa, sperava di ammirare le gesta del suo nuovo campioncino. La partita di Cisse, però, come detto, è durata davvero pochissimo e ironia della sorte a trovare la via del gol è stato Mattia Liberali, talento azzurro che in estate ha lasciato il Milan.

Nel pomeriggio dell’infortunio di Cisse e della rete del giovane talento brianzolo, è arrivato anche il primo centro di un altro calciatore, che il Milan e i suoi tifosi stanno seguendo con molta attenzione, Kevin Zeroli. Il centrocampista, che ha ritrovato il suo mentore a Castellammare di Stabia, ha segnato nel 3-3 della Juve contro il Padova