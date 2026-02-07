Per Mateta è finita, Allegri ha scelto il bomber: Tare pesca in Serie A

Le ultimissime notizie relative all’attacco del Milan. Il calciatore francese è ormai un ricordo lontano: ecco come sarà formato il reparto offensivo

Il calciomercato invernale è andato in archivio senza grandi colpi. Le big del calcio italiano hanno messo a segno pochi affari interessanti. Il Milan si è mosso in anticipo prendendo Fullkrug, che si è subito reso utile alla causa. Nelle ultimissime ore della sessione invernale, però, il Diavolo ha pensato di acquistare anche Mateta.

Il Crystal Palace aveva accettato la proposta presentata dai rossoneri da 30-35 milioni di euro. Anche il francese aveva detto sì al Milan per circa 4 milioni netti, ma le condizioni fisiche precarie hanno mandato tutto in fumo. Non è la prima volta che un giocatore messo nel mirino dal Diavolo non supera le visite mediche: è stato un problema alle ginocchia a non permettere a Mateta di legarsi ai rossoneri.

L’operazione è così andata in archivio e difficilmente si riaprirà in estate. Il Milan così è pronto a virare con convinzione su altri obiettivi. L’idea piace particolarmente a Massimiliano Allegri, che è apparso poco propenso ad accogliere Mateta: il francese non era visto come il centravanti con le caratteristiche più idonee al suo stile di gioco.

Milan, non solo Vlahovic: doppia pista per l’attacco

Il nuovo attaccante può dunque arrivare dalla Serie A. Non è un segreto, d’altronde, che il preferito sia Dusan Vlahovic: la trattativa con il suo entourage, però, sta vivendo una fase di stallo. Il serbo vuole capire se possono aprirsi altre strade, come ad esempio quella che potrebbe portarlo al Barcellona.

Serve pazienza, ma nel frattempo attenzione ad un’altra possibilità: Moise Kean. Farebbe i salti di gioia l’amico Rafa Leao, ma il Diavolo non andrà oltre ad una proposta da 35 milioni di euro. Il reparto offensivo è dunque pronto a cambiare in parte volto.

Un reparto offensivo che certamente non vedrà la presenza di Santiago Gimenez, destinato a fare le valigie. Leao e Pulisic sono chiaramente delle certezze, ma anche Fullkrug e Nkunku sono in corsa per restare. Questo finale di stagione ci dirà molto: il vento appare essere cambiato.