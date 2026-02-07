Retroscena Milan: Tare e Allegri d’accordo, la società no. Così è saltato un affare

Retroscena di mercato svelato da Moretto: Allegri e Tare erano d’accordo, la società no. Così l’affare è saltato

Un gennaio di mercato strano. Il Milan, ancora a fine dicembre, aveva già formalizzato l’acquisto di Niclas Fullkrug, mettendo così a disposizione di Allegri anche l’attaccante con le caratteristiche che cercava. Per tutto il mese si è parlato della volontà dell’allenatore di prendere anche un difensore per aumentare la batteria di centrali; invece, nelle ultime ore, il Milan stava per spendere oltre 30 milioni per Mateta, un centravanti, poi saltato per il problema al ginocchio riscontrato nelle visite mediche. Matteo Moretto, il giornalista esperto di mercato, ha svelato un retroscena interessante che riguarda proprio l’acquisto del difensore centrale.

Allegri aveva detto sì a Disasi, no della società

Sempre negli ultimi giorni di gennaio, è tornato in auge con forza il nome di Disasi del Chelsea. Tare lo stava trattando anche con l’appoggio di Allegri, che aveva assolutamente approvato l’acquisto del centrale del francese. Non è arrivato, però, per scelta della società: la dirigenza infatti ha deciso di non procedere, nonostante sia Tare che Allegri erano d’accordo con l’acquisto di Disasi. Addirittura, spiega Moretto, Allegri aveva bocciato l’acquisto di Mateta e aveva invece approvato quello del centrale francese ma il Milan stava per fare esattamente il contrario. Alla fine però non è arrivato nessuno e Disasi è andato al West Ham in prestito.