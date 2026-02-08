Doppio innesto certo per Allegri: Milan, così cambia il centrocampo

Ecco come sarà la mediana della prossima stagione: Igli Tare e il tecnico livornese hanno le idee chiare: il punto della situazione

In estate il centrocampo del Milan ha totalmente cambiato volto. Igli Tare, appena messo piede a Milanello, ha voluto rivoluzionare il reparto. Inevitabile dopo la cessione di Tijjani Reijnders.

Così il calciomercato si è aperto con l’arrivo di Luka Modric e si è chiuso con quello di Adrien Rabiot: il croato e il francese sono diventati i pilastri del nuovo Milan. Tecnica e carisma al servizio della squadra.

Ma in estate sono arrivati anche Samuele Ricci e Ardon Jashari: il primo ha trovato spesso spazio da subentrante, facendosi trovare pronto. Il secondo, per il quale si sono spesi ben quaranta milioni, ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio che ne ha complicato l’inserimento.

Così oggi è colui che sta più indietro nelle gerarchie, con Rabiot e Modric, che ovviamente, non si toccano. Hanno, dunque, giocato tanto sia Youssouf Fofana che Ruben Loftus-Cheek. L’inglese lo ha fatto anche da seconda punta, trovando per due volte la via del gol.

Il reparto di centrocampo, nel suo complesso, può essere promosso a pieni voti. Ma guardando al futuro cosa ci si può aspettare?

Milan, ecco il centrocampo 2026-2027

Rabiot, Jashari e Ricci appaiono certi della conferma. Lo sarebbe ovviamente anche Luka Modric, che ha la possibilità di restare un ulteriore anno, come da accordi, ma sarà lui a decidere se continuare in rossonero. La scelta arriverà verosimilmente in primavera. Tutto il mondo Milan si augura che il croato possa trascinare il Diavolo anche in Champions League.

Per quanto riguarda Loftus-Cheek ci sono in corso dei dialoghi per il rinnovo di contratto, ma non è da escludere un addio al pari di Youssouf Fofana, che per una proposta da 30 milioni di euro farebbe le valigie. In linea generale, dunque, non sono previsti investimenti in mediana, salvo cessioni costose.

C’è d’altronde da fare i conti con un paio di giovani che stanno crescendo in Serie B e che meritano una possibilità in estate: stiamo parlando di Zeroli e Comotto, pronti per il massimo campionato. Entrambi sono attesi al ritiro estivo e saranno visti come due ‘nuovi’ acquisti.

Infine bisognerà capire cosa ne sarà di Yunus Musah e Ismael Bennacer, che verosimilmente faranno ritorno alla base, ma per entrambi non c’è spazio al Milan, così come per Bondo.