Infortunati Milan, chi recupera per il Pisa: in tre vicini al rientro

Allegri e lo staff medico puntano a recuperare tre giocatori per la prossima partita contro il Pisa di campionato

Dopo tre giorni di riposo concessi da Allegri, il Milan tornerà ad allenarsi oggi a Milanello per preparare la partita contro il Pisa del prossimo 13 febbraio. I rossoneri puntano a recuperare tre infortunati per questa delicata sfida in Toscana. Oggi il livello di maturità della squadra è diverso rispetto alla partita di andata, ma è necessario non abbassare la guardia e affrontare al meglio questa partita, senza sottovalutare troppo l’impegno.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Milanello, Allegri e lo staff medico puntano a recuperare almeno tre giocatori per la gara contro il Pisa: Christian Pulisic, Alexis Saelemaekers e Rafael Leao. Tutti e tre non hanno preso parte alla trasferta di Bologna: i primi due non erano nemmeno convocati, mentre il portoghese è rimasto in panchina per tutta la gara per preservare le sue condizioni.

Tutti e tre dovrebbero tornare a disposizione per la partita contro il Pisa della prossima settimana, mentre bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per rivedere in campo Santiago Gimenez. Ieri il post su Instagram con scritto “Mi manchi, manca poco” evidenzia per l’ennesima volta l’attaccamento alla maglia del ragazzo e la voglia di tornare in campo, ma il suo problema alla caviglia merita ancora tempo e lavoro.