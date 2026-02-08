Milan, non solo Vlahovic: doppio scippo alla Juve

I rossoneri sondano il mercato e sono pronti a mettere i bastoni tra le ruota al club bianconero: il punto della situazione

Il nome di Dusan Vlahovic è in cima alla lista dei desideri del Milan di Massimiliano Allegri. Sfumato in inverno Mateta, il Diavolo ha iniziato a pensare al mercato estivo, dove certamente servirà mettere le mani su un centravanti. Fullkrug può tenersi la maglia rossonera, ma al massimo ricoprirà il ruolo di riserva.

Il tedesco ha tutte le carte in regola per essere confermato, ma Giorgio Furlani e Igli Tare vogliono acquistare un bomber: a fargli spazio sarà sicuramente Santiago Gimenez, destinato a lasciare dopo il Mondiale. Rafa Leao e Chris Pulisic sono le certezze, ma anche Christopher Nkunku sta iniziando a dimostrare di poter dare un importante contributo alla causa.

La primavera ci dirà di più su come sarà composto il reparto offensivo, ma un nuovo centravanti verrà sicuramente acquistato. Dusan Vlahovic, dunque, come detto, è tra i prescelti: la Juve si è ormai rassegnata a perderlo a zero. Il suo agente si sta guardando attorno e ha avuto colloqui con Bayern Monaco e Barcellona, oltre che con l’Inter.

Calciomercato Milan, occhi puntati in casa Juve: c’è pure il centrocampista nel mirino

I bianconeri dovranno, dunque, fare a meno di una pedina importante. Ma rischia di non essere l’unica. La Vecchia Signora, infatti, è alle prese con la trattativa con McKennie. Il centrocampista americano è diventato insostituibile per Luciano Spalletti, che spera in un suo rinnovo.

Ad oggi, però, non ci sono novità in merito ad una firma nell’immediato. Il rischio di perderlo a zero si sta facendo sempre più concreto. Lo statunitense così può accasarsi altrove, anche al Milan: ve lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi dell’idea McKennie per il Diavolo e oggi arrivano conferme da Il Giornale, che aggiunge come Inter, Marsiglia e Roma siano delle possibilità, se non dovesse arrivare il rinnovo.