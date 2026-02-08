@ML – Milan, le ultime su Saelemaekers e Pulisic

Il Diavolo è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Milanello: la situazione in vista della sfida di venerdì sera contro il Pisa

Dopo aver permesso ai suoi uomini di ricaricare le pile, Massimiliano Allegri è tornato ad allenare la squadra a Milanello. Oggi, 8 febbraio, è così iniziata la preparazione in vista della gara di venerdì sera contro il Pisa.

Le attenzioni principali erano chiaramente puntate su Alexis Saelemaekers e Chris Pulisic: come appreso dalla redazione di MilanLive.it, entrambi hanno svolto un lavoro differenziato. Si è allenato in gruppo, invece, Rafa Leao.