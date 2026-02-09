Colpo Milan grazie al riscatto di Alex Jimenez: Tare pronto a chiudere l’affare

Il Bournemouth riscatta Alex Jimenez (che diventerà un rimpianto): con i soldi incassati, il Milan è pronto a chiudere un affare

Il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati di Alex Jimenez ha fatto scattare l’opzione in favore del Bournemouth, pronto a versare 19 milioni al Milan per acquistarlo a titolo definitivo. Lo spagnolo sta facendo benissimo in Premier League come era ampiamente prevedibile: i rossoneri hanno preferito lasciarlo andar via in estate dopo qualche problema di rapporti con Allegri, ma così facendo ha rinunciato ad uno dei migliori talenti che aveva a disposizione. Ora la rinuncia sta per diventare definitiva e sono in arrivo un bel po’ di soldi, che il Milan è pronto a dirottare immediatamente per chiudere un’altra operazione.

Durante tutto il mese di gennaio vi abbiamo raccontato della volontà dei rossoneri di prendere Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, uno degli attaccanti più interessanti in ottica futura. Una trattativa però subito complessa a causa della distanza fra domanda e offerta: 5 milioni la proposta dei rossoneri, 10 la richiesta dei serbi. L’affare non si è chiuso perché non si è arrivati ad una stretta di mano, ma ora con i soldi di Alex Jimenez si può alzare un po’ l’offerta e concludere l’operazione. Il Milan infatti resta molto interessato a Kostic (che ha lo stesso entourage di Vlahovic) e spinge per portarlo a Milano in estate, i soldi che stanno per arrivare dal Bournemouth potrebbero essere la svolta.