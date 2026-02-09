Il bomber cambia agente, via libera per il Milan

Le ultimissime notizie sul centravanti che potrebbe arrivare in rossonero: rispunta il suo nome, il punto della situazione

Il calciomercato è andato in archivio con l’acquisto di Fullkrug. Il tedesco è arrivato nelle prime ore della sessione invernale, poi in chiusura si è cercato di acquistare Mateta. Il francese, però, non ha superato le visite mediche per dei problemi alle ginocchia.

E’ evidente che il calciatore del Crystal Palace sia ormai un discorso chiuso. Difficile che si possa riaprire una trattativa in estate. Giorgio Furlani e Igli Tare stanno così guardando altri profili. Uno, non è più un segreto, è Dusan Vlahovic: il serbo è un’opportunità di calciomercato. E’ già libero di firmare, avendo un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La quadra – tra stipendio e commissioni – però, non è semplice da trovare.

C’è, inoltre, da fare i conti con una concorrenza agguerrita rappresentata da club importanti come Bayern Monaco e Barcellona. In Serie A, inoltre, si segue con estremo interesse Moise Kean. L’italiano non sta vivendo un ottimo periodo e forse proprio per questo potrebbe essere arrivato il momento di provarci. Trattare con Fabio Paratici non sarà facile, ma se la Fiorentina dovesse retrocedere sarebbe tutto diverso.

Ecco, però, rispuntare un altro profilo. Gioca in Premier League e da qualche settimana si è messo alla spalle un brutto infortunio. Nel frattempo la sua squadra ha acquistato un nuovo centravanti, Gyokeres.

Milan, occhi puntati su Gabriel Jesus

Stiamo ovviamente parlando di Gabriel Jesus, che dopo il lungo stop ha finalmente ritrovato il campo. In stagione ha giocato spezzo di partita, arrivando ad accumulare oltre 560 minuti, per un totale di sedici presenze.

I gol non sono mancati: sono quattro, oltre ad un assist. Due di questi sono arrivati in Champions League, a San Siro, contro l’Inter, proprio in quello che potrebbe diventare il suo stadio. In Premier League, invece, è andato a segno contro l’Aston Villa e il Leeds.

Nei giorni scorsi c’è stato il cambio di agente: Gabriel Jesus si è affidato a Giovanni Branchini, procuratore di Massimiliano Allegri. Chissà che non ci siano i presupposti per vederlo in rossonero. Il contratto in scadenza nel 2027 facilita questa ipotesi, ma attenzione alla Juventus, oltre che alla Roma. L’idea di portarlo in Italia stuzzica particolarmente Branchini…