Milan, tegola pesantissima: l’italiano out 2 mesi

Il giocatore ha subito una lesione all’adduttore destro. Un guaio muscolare davvero importante, che lo terrà fuori oltre 40 giorni

Come un fulmine a ciel sereno. Il giocatore sarà costretto a saltare le prossime partite di campionato. L’infortunio per l’italiano non è per nulla banale: gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’adduttore destro.

A riportare la notizia è Uscatanzarocalcionews. Il portale scrive, inoltre, che Alphadjo Cisse – infortunatosi nel corso della partita tra il Catanzaro e la Reggiana nella giornata di sabato – dovrà stare fuori almeno 30-40 giorni, ma c’è la possibilità che lo stop sia di 60 giorni.

Una brutta tegola per il fantasista classe 2006, che a gennaio è diventato un nuovo giocatore del Milan. Il calciatore, che ha dimostrato di saper giocare in più ruoli dalla mediana in su, è stato acquistato dai rossoneri per una decina di milioni di euro (8,5 milioni più bonus), ma è rimasto in Calabria per aiutare la squadra di Alberto Aquilani a raggiungere la promozione.

Cisse, che il Diavolo ha soffiato al Psv Eindhoven, dovrà dunque stare in infermerie per un po’ di giorni, ma sarà pronto a tornare in primavera. Il calciatore potrà così dare una mano ai giallorossi per la parte finale del campionato, prima di far il suo trasferimento in rossonero. Solo in estate avrà inizio l’avventura al Diavolo, con Massimiliano Allegri alla guida.