@ML – Allegri non lo rischia: verso il forfait anche per Pisa-Milan

Allegri non vuole rischiare il titolare per la partita contro il Pisa: è sempre più probabile un nuovo forfait, i dettagli

Oggi è iniziata la settimana che riporterà il Milan in campo dopo un turno di stop a causa dell’indisponibilità di San Siro per la gara contro il Como. I rossoneri torneranno in campo venerdì 13 febbraio per affrontare il Pisa fuori casa. All’andata, un clamoroso 2-2, acciuffato dalla squadra di Allegri solo nei minuti finali per un gol incredibile di Athekame. Insomma, un avversario da non sottovalutare, ma è anche una prova di maturità: tre punti obbligatori per consolidare la qualificazione in Champions e per continuare a rimanere attaccati all’Inter (che sarà impegnata nel week-end con la Juventus).

Per la trasferta di Pisa, però, molto probabilmente non ci sarà Alexis Saelemaekers. L’esterno si è sottoposto oggi agli esami strumentali: sta recuperando bene dall’infortunio e il responso è positivo, ma Allegri e lo staff medico non hanno intenzione di rischiare. Ecco perché, stando a quanto raccolto da MilanLive.it, è probabile che non verrà rischiato per la partita di venerdì. La prova di Athekame contro il Bologna è la prova che l’erede di Saelemaekers, per quelle poche partite di questo finale di stagione, può assolutamente farlo, e forse anche questo si nasconde dietro la volontà di non affrettare i tempi per il rientro del belga. Ci saranno invece Pulisic e Leao.