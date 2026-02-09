@ML – Esami per Saelemaekers: ecco l’esito. Le ultime su Pulisic e Bartesaghi

Il punto della situazione in casa Milan in vista della sfida di venerdì sera contro il Pisa. Gimenez ancora out

Sono passati sei giorni dall’ultima partita giocata dal Milan. Martedì scorso il Diavolo è sceso in campo, battendo con un netto tre a zero il Bologna di Vincenzo Italiano. Ora la prossima gara sarà venerdì, contro il Pisa, prima di ritornare in campo il mercoledì successivo per recuperare la sfida contro gli uomini di Cesc Fabregas. Il match di domenica 22 a San Siro, tra i rossoneri e il Parma, chiuderà così il trittico in dieci giorni.

Servirà dunque un Milan all’altezza della situazione, pronto a ruotare i suoi giocatori. Averli tutti a disposizione è quindi l’obiettivo da parte di Massimiliano Allegri. Di certo, però, non ci sarà Santiago Gimenez, che dovrà stare fuori ancora per circa un mese.

La lente di ingrandimento è chiaramente puntata su Chris Pulisic e Alexis Saelemaekers. Tutti si domandano se ci saranno o no.

Proprio in questi minuti sono arrivate novità importanti in merito: