Scout del Milan a Firenze, l’attaccante nel mirino: Leao decisivo

Uno scout dei rossoneri era a Firenze per assistere alla gara dell’attaccante: è nel mirino per giugno, tutti i dettagli

Il calciomercato non dorme mai. La sessione di gennaio è ormai alle spalle: l’acquisto di Mateta è saltato all’ultima curva, ma Igli Tare non ha chiuso ad un possibile ritorno di fiamma a giugno. In estate bisognerà lavorare tanto per rinforzare e soprattutto per allungare la rosa in vista di una Champions League sempre più vicina.

E quindi l’obiettivo è anche quello di regalare a Max Allegri un grande centravanti. Dusan Vlahovic, in scadenza a giugno con la Juventus, è un’opzione, ma la richiesta di stipendio è altissima. Si fanno quindi avanti anche altre opportunità, e una di queste porta direttamente a Firenze per un giocatore che l’allenatore livornese conosce (e apprezza) molto bene.

Come riportato da Nicolò Schira, un osservatore rossonero era a Torino lo scorso week-end per assistere alla partita della Fiorentina: nel mirino, Moise Kean. Per lui, così come tutta la viola, è una stagione davvero complicata. Dopo un anno di grande livello con Raffaele Palladino, per ora l’ex Juve non è riuscito a ripetersi, ma era difficile farlo nelle condizioni in cui si è ritrovata la Fiorentina quest’anno (ancora in lotta per non retrocedere).

A giugno potrebbero quindi crearsi le condizioni per lasciare Firenze: il Milan è in prima linea e può contare sul rapporto con Allegri, che lo ha allenato alla Juve, e all’amicizia con Rafael Leao, che potrebbe convincerlo a trasferirsi. Per acquistarlo però servirà un investimento importante: impossibile arrivare alla clausola da 50 milioni, ma a 30 milioni si può provare a chiudere.