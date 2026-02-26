@ML – Vincenzo Matrone: “Le voci sul futuro di Allegri non sono un caso”

Nuovo video sul nostro canale YouTube con Vincenzo Matrone, giornalista ed esperto di Milan. Dagli arbitri alle voci su Allegri

Con la sconfitta interna contro il Parma, il Milan ha molto probabilmente detto addio alla corsa Scudetto. Ora l’attenzione dei rossoneri è per la gara contro la Cremonese del prossimo week-end, fondamentale soprattutto dal punto di vista psicologico. La vittoria manca da Pisa ed è cruciale mettere subito tre punti per allontanare anche lo spettro di essere in qualche modo risucchiati nella corsa alla Champions League. Con Vincenzo Matrone abbiamo parlato della stagione rossonera, dell’annoso problema del centravanti e anche di queste voci recenti in merito al futuro di Allegri (che non sarebbe così convinto di restare): secondo il giornalista, queste indiscrezioni non sono una coincidenza. Inoltre, c’è anche un’attenta riflessione sugli arbitri, il VAR e su un possibile terremoto del nostro calcio.