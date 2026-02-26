@ML – Caos arbitri, Matrone: “Mi aspetto qualcosa di clamoroso. Saviano va ascoltato”

Il sistema arbitrale finisce nel mirino del giornalista, che usa parole chiare e dure per spiegare quanto sta accadendo

Nel corso della lunga intervista, concessa ai microfoni di MilanLive.it, sul canale YouTube ufficiale, Vincenzo Matrone ha parlato tanto anche del caso arbitri. Nell’ultimo periodo i fischietti sono finiti nel mirino della critica per i troppi errori, che stanno condizionando l’andamento delle gare.

Non è un segreto, che il Milan si senti danneggiato per accaduto. La situazione è decisamente peggiorata dall’espulsione di Pierre Kalulu: “E’ chiaro che qualcuno dei giocatori avrà detto “Va be’, qui non si può vincere!”, non sono tutti Modric con la sua mentalità. Non ho peli sulla lingua e posso dire che mi aspetto qualcosa di clamoroso. Qui il calcio non ha nulla a che vedere: ha parlato Corona ma anche Saviano, che ha la scorta. Ciò significa che quest’ultimo è ritenuto credibile dallo Stato italiano, dalla magistratura italiana. Quindi lui va ascoltato! Saviano dice che non lo potranno denunciare perché se si va in tribunale “gli fa perdere la voglia di venire”. Saviano dice che ha le prove, se qui non viene sentito perde lo Stato italiano, perde di credibilità. Il calcio va oltre”.

La direzione arbitrale italiana finisce nel mirino di Vincenzo Matrone: “Se l’Inter avesse avuto gli arbitri italiani in Champions League sarebbe ancora in Europa e allo stesso tempo se in Serie A ci fossero stati gli arbitri europei non ci sarebbero stati dieci punti di differenza”.

Arbitri nel mirino, Matrone: “Vedo cattiva fede”

“Vedo cattiva fede, che non vedevo fino a qualche settimana fa – prosegue il giornalista -. Ora sì, mi riferisco al gol dato al Parma: il VAR deve intervenire se c’è una chiara situazione sbagliata. Non voglio pensare che tre professionisti non sappiano che quella non è una chiara situazione in cui intervenire. Fanno pressione all’arbitro… così il VAR a chiamata non servirebbe a nulla.

In Europa si arbitra diversamente e sono convinto che a Barella, contro il Bodo, in Italia gli avrebbero dato il rigore e la partita sarebbe cambiata. Avrebbero dato giallo e rigore. Ma così poi cambiano tutte le altre le partite.

Non esiste una sottrazione in questi casi. Se l’Inter perde con la Juventus, cambiano pure tutte le altre gare. Il Milan può anche giocare malissimo ma se dai il rigore su Ruben Loftus-Cheek cambia tutto, cambia anche il giudizio sulla gara che poi finisce, magari, 3 a 0. E’ evidente che in Serie A si arbitra diversamente”.