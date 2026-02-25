Casemiro al Milan, colpo alla Modric: i dettagli

Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: il Milan sta valutando il profilo di Casemiro per la prossima stagione

Una voce che arriva dall’Inghilterra ha del clamoroso per il prossimo mercato rossonero. Casemiro si prepara a salutare il Manchester United al termine della stagione e tra le opzioni sul tavolo ci sarebbe anche il Milan. Dopo quattro stagioni, 146 presenze e 21 gol, il brasiliano a fine stagione chiuderà un capitolo importante coi Red Devils, anche se a livelli molto distanti da quelli visti ai tempi del Real Madrid. Perno dei Blancos delle tre Champions League di fila con Zidane, ha vinto cinque volte il maggior titolo europeo e sembrerebbe interessato a proseguire nel vecchio continente la sua carriera nonostante l’età avanzata. Secondo The Sun, l’Italia può diventare la destinazione ideale.

Il Milan riflette sul profilo. Molto probabilmente tutto dipenderà da Luka Modric. L’idea Casemiro, che con il croato ha giocato tantissimi anni al Real, potrebbe prendere corpo proprio per un’eventuale sostituzione se il numero 14 rossonero dovesse decidere di non rinnovare. Casemiro garantirebbe leadership, equilibrio, mentalità vincente. Non la stessa qualità tecnica di Modric, ma certamente un livello altissimo in campo. Un innesto di caratura internazionale, senza costo di cartellino, può cambiare il volto del centrocampo rossonero e rilanciare l’assalto al titolo nella prossima stagione.