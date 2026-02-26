@ML – Matrone: “Furlani si occupi solo di economia o saranno guai”

Le dichiarazioni del giornalista ai microfoni del nostro canale YouTube: ecco le sue parole sulla società e le scelte prese

Lunga intervista sul canale YouTube di MilanLive.it a Vincenzo Matrone. Il giornalista, volto noto di Sportitalia, ha parlato del momento del club rossonero.

Il Diavolo è reduce dal ko contro il Parma, ma il secondo posto al momento appare al sicuro. Un secondo posto che renderebbe felice il popolo rossonero solo in parte: “Sono soddisfatto non solo del secondo posto, ma soprattutto per il fatto che sia nato un gruppo”.

Poi Matrone punta il dito contro la dirigenza: “Sono arrabbiato perché chi ha fatto questa squadra non conosce la storia del calcio italiano, che dice che nessuno ha vinto con un finto nove. Sono arrabbiato perché avrebbero potuto dare un’arma in più ad Allegri. A Napoli perdono Lukaku e nonostante Lucca in rosa, prendono Hojlund. Immaginatevi i rossoneri con un giocatore del genere in più”.

Poi il giornalista aggiunge, prendendosela con alcuni colleghi: “Voglio tirare le orecchie a chi ci ha detto di chiedere scusa dopo qualche partita fatta bene da Nkunku. Ma purtroppo il francese non è una punta. E se ti hanno chiesto una punta non puoi prendere un dieci. Possiamo fare giri di parole, ma il problema non è il calciatore”.

Dito contro Furlani: “Deve smetterla”

“Nel Milan serve capire come distribuire i compiti. Se il Milan il prossimo anno lascerà la guida economica a Furlani, va benissimo. Però poi deve smetterla, se lui e il suo staff si occupano pure del mercato non va bene. Tare e Allegri devono scegliere i giocatori, sotto la guida economica dell’AD, ma se Furlani entra in gamba tesa sono dei gaui veri per il Milan. Credo che dall’altra parte non hanno più voglia i questo.

Tare e Allegri sono da confermare. Possono avere la laurea in comunicazione e penso che abbiano fatto uscire un po’ di delusione, adesso fanno capire che non sono gli ultimi arrivati e che vanno ascoltati