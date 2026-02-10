Allarme Pulisic, stallo sul rinnovo: arrivano le inglesi

In fase di stallo la trattativa per il rinnovo di Pulisic: attenzione alle inglesi, che si stanno informando. I dettagli

Nonostante i continui problemi fisici, Christian Pulisic è ancora oggi il giocatore più incisivo del Milan. Fra gol e assist, è arrivato a quota 10: nessuno come lui, nemmeno Leao e Rabiot, poco dietro fermi a 8. L’americano ha saltato anche la trasferta di Bologna per questo fastidio muscolare che non gli dà pace. Allegri spera di recuperarlo a pieno e infatti a Pisa dovrebbe esserci, a differenza di Saelemaekers, per il quale invece lo staff medico non vuole rischiare.

Pulisic ha un contratto in scadenza a giugno 2027 ma con un’opzione in favore del Milan per prolungare automaticamente di un altro anno. Ecco perché la società non ha alcuna fretta di trovare un accordo, ma l’americano si aspetta comunque una proposta da parte della dirigenza visto il suo rendimento anche per un adeguamento dell’ingaggio che oggi è fermo a 4,5 milioni (meno di Leao e di Maignan dopo il recente rinnovo).

Secondo quanto riportato da Marco Conterio, c’è una fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo di Pulisic. Ad oggi, la società rossonera, che aveva in mano un’intesa negli scorsi mesi poi ritrattata (un po’ come accaduto per Maignan), non ha ancora portato al giocatore e al suo entourage una proposta formale. La priorità di Christian è di prolungare con il Milan, ma intanto si stanno facendo avanti le inglesi. Arsenal e Liverpool, stando alle informazioni del giornalista, si stanno informando sulla sua situazione in vista di una possibile offerta.