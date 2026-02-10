Bartesaghi a cena con il mister: futuro azzurro

Il terzino rossonero ha incontrato Gattuso e gli altri italiani in una cena a Milano ieri sera, il futuro di Davide è azzurro

Gattuso e la Nazionale si avvicinano all’impegno più importante degli ultimi anni: il playoff del 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord per l’accesso al Mondiale. Non si farà lo stage collettivi a febbraio: il calendario troppo fitto. Il commissario tecnico ha quindi avviato un tour personale tra città italiane e capitali europee, con una serie di incontri utili a rafforzare rapporti e trasmettere idee in vista di un passaggio cruciale verso la finale playoff, prevista in trasferta contro Bosnia oppure Galles.

Il viaggio è partito dal Medio Oriente, con tappe in Arabia Saudita per Retegui e in Qatar per Verratti, prima di arrivare a Londra. Nella capitale inglese Gattuso ha incontrato il gruppo Premier League, formato da Chiesa, Donnarumma, Tonali e Udogie. Una presenza costante, discreta, costruita nel rispetto totale degli impegni stagionali dei club. L’obiettivo resta uno soltanto: arrivare pronti senza alterare equilibri fisici e mentali durante il campionato.

Nella serata di ieri Milano ha ospitato una cena significativa. Al tavolo diversi giocatori di Milan, Inter, Juventus, Bologna e Fiorentina, insieme allo staff azzurro composto da Gianluigi Buffon, capo delegazione, e Leonardo Bonucci. Presenti anche profili giovani sotto osservazione come Davide Bartesaghi: secondo la Gazzetta dello Sport, a questo incontro con il ct c’era anche il terzino rossonero (oggi pilastro dell’Under 21 di Silvio Baldini), uno dei migliori per rendimento fino ad oggi in Serie A nel ruolo, ma chiuso dalle splendide prestazioni di Federico Dimarco. Molto probabilmente non verrà convocato per il Playoff di marzo, ma è chiaramente un profilo sotto attenta osservazione anche in vista del possibile Mondiale. La sua presenza a questa cena è la prova che Gattuso lo segue con interesse ed è pronto a dargli una opportunità.