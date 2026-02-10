Due squadre su Athekame: lo svizzero cresce e il Milan riflette

Le ultimissime notizie relative al giocatore, arrivato in estate: Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno le idee chiarissime

Le prestazioni di Zachary Athekame sono spesso finite nel mirino della critica. Il calciatore svizzero, arrivato in estate grazie al lavoro di scouting di Igli Tare, ha faticato a trovare spazio. Ricoprire il ruolo di vice Alexis Saelemaekers, d’altronde, non può certo essere facile per nessuno. Il minutaggio per il classe 2004 in maglia rossonera non è così elevato, ma le presenze son ben sedici.

Massimiliano Allegri si è spesso affidato all’ex Young Boys, che ha trovato anche la via della rete in occasione del match contro il Pisa. Un gol importante, che non ha però fatto cambiare il giudizio su di lui. Così, fino alla gara contro la Roma, Athekame è stato considerato un acquisto non altezza, un acquisto da bocciare. Nel calcio, purtroppo, la pazienza non è una virtù che hanno in molti, ma Igli Tare non ha mai smesso di credere in lui.

Le prossime settimane, fino al termine della stagione, ci diranno se Athekame può davvero rappresentare un’alternativa ad Alexis Saelemaekers o se si dovrà investire su un altro calciatore. Contro il Bologna, nel frattempo, si è visto finalmente un giocatore all’altezza della situazione.

Athekame si gioca il futuro: il punto della situazione

Contro il Pisa toccherà ancora a lui e dovrà continuare a dar dimostrazione di aver cambiato marcia. Solo con una crescita costante, ci sarà la possibilità di tenersi stretto il Diavolo. Allegri, che gli sta dando fiducia, ne sarebbe ben felice, ma lo sarebbe di più Giorgio Furlani e la proprietà che non dovrebbero investire altri soldi (importanti) nel suo ruolo.

Zachary Athekame si sta, dunque, giocando il Milan, consapevole del fatto che si può diventare grandi anche attraverso altri percorsi. Se l’avventura in rossonero dovesse interrompersi, l’esterno destro potrebbe, comunque, continuare la sua carriera in Serie A.

Dell’interesse dell’Atalanta ve ne abbiamo parlato le settimane scorse. Il suo nome è sul taccuino dei bergamaschi da diverso tempo, ma il giocatore è un’idea anche di Fabio Paratici e della Fiorentina. Hanno chiesto informazioni, poi, anche il Genoa e il Cagliari, che stanno pensando al dopo Palestra e Norton-Cuffy.