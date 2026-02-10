@ML – Milan, le ultimissime su Saelemaekers e Pulisic: tutta la verità verso Pisa

Arrivano novità da Milanello, con Rafa Leao che ha continuato a lavorare in gruppo. La situazione legata al belga e all’americano

Nuovo allenamento a Milanello per la squadra di Massimiliano Allegri. I rossoneri sono tornati a lavorare al centro sportivo di Carnago.

Le novità più importanti sono arrivate ieri, con Alexis Saelemaekers che si è sottoposto a nuovi accertamenti per capire l’evoluzione del suo infortunio muscolare. Il belga sta meglio, ma anche oggi – come da programma – ha lavorato in maniera individuale.

Il tecnico livornese e il suo staff non hanno alcuna intenzione di correre rischi ed è dunque molto probabile che contro il Pisa, match in programma venerdì sera in Toscana, sia fuori dai convocati.

Situazione da monitorare, invece, quella di Christian Pulisic. L’americano, come appreso dalla redazione di MilanLive.it, anche oggi ha lavorato lontano dal gruppo per recuperare dalla borsite che lo ha costretto a saltare il match di Bologna. Per il calciatore esiste la possibilità di vederlo in panchina. Una titolarità, invece, è totalmente da escludere.

Milan, le possibili scelte contro il Pisa

Sicuro del posto in avanti appare Christopher Nkunku, in fiducia dopo la grande prestazione contro il Bologna. Al suo fianco potrebbe esserci Rafa Leao, che si sente sempre meglio e anche oggi ha lavorato in gruppo. A disposizione Fullkrug e Loftus-Cheek, che rappresentano due possibilità, in attacco, per Allegri.

Per capire quale sarà la formazione che affronterà il Pisa, però, occorre aspettare ancora qualche giorno. Va detto che ci sono diverse certezze come la presenza di Mike Maignan tra i pali e quella a centrocampo di Adrien Rabiot e Luka Modric. Pochi dubbi anche sugli esterni dove Athekame e Bartesaghi vanno verso la conferma.

Rischia una nuova panchina Tomori, che può lasciare spazio a De Winter al fianco di Gabbia e Pavlovic. Il terzo centrocampista? Si giocano una maglia Fofana, Ricci e Loftus-Cheek.