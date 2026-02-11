Home » Milan News » Allegri sorride, lo ha recuperato per Pisa-Milan: finalmente rientra

Il giocatore ha finalmente recuperato e oggi si è allenato in gruppo: questo significa che è a disposizione per la prossima gara

Il Milan tornerà in campo venerdì 13 febbraio per sfidare il Pisa in trasferta. Sarà il ritorno in campo dopo la bella prova di Bologna con un successo netto e secco. Servirà portare a casa di nuovo i tre punti anche dalla Toscana, senza se e senza ma: l’Inter è a +8 in classifica con una gara in più e nel week-end giocherà contro la Juventus, il Milan ha quindi la possibilità di rimanere agganciata e di recuperare qualche punto. Allegri ha la squadra per poterci provare fino alla fine e questa lunga pausa gli ha permesso anche di recuperare il giocatore più importante insieme a Modric e Rabiot: Christian Pulisic.

L’americano infatti oggi si è allenato finalmente in gruppo e si può quindi considerare recuperato. Sarà disponibile per Pisa, così come Leao, che è ancora alle prese con questa pubalgia (problema che dovrà essere gestito con calma). Non ci sarà invece Alexis Saelemaekers: il recupero procede bene e gli ultimi controlli hanno parlato di un’evoluzione positiva, ma Allegri e lo staff non vogliono rischiarlo.

