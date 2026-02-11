Documenti firmati: 8,5 milioni al Milan subito

Ci siamo: i rossoneri stanno per incassare ufficialmente 8,5 milioni dalla cessione. I documenti sono già firmati

Il Milan sta per incassare 8,5 milioni di euro. In queste ore, infatti, arriverà la comunicazione ufficiale del riscatto di Alex Jimenez da parte del Bournemouth. Lo spagnolo ha raggiunto tutte le condizioni per far scattare da parte delle Cherries l’acquisto a titolo definitivo. In realtà la cifra è di 19 milioni, ma il 50% di questi soldi è destinato al Real Madrid, che ha mantenuto la percentuale di futura rivendita. A breve è atteso l’annuncio da parte degli inglesi e così Jimenez diventerà totalmente un nuovo giocatore del Bournemouth. Il Milan lo aveva ceduto sul finire dell’estate in seguito a qualche comportamento considerato non idoneo da Allegri. La società ha deciso quindi di disfarsene, forse in maniera troppo affrettata. Anzi, sicuramente, visto l’ottima stagione che Jimenez sta facendo in Premier League (come era ampiamente prevedibile).

Alex Jimenez in questi giorni ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha parlato proprio del motivo del suo addio al Milan: “Sentivo che al Milan non avrei avuto i minuti che desideravo per questa stagione ed è nata questa possibilità. L’ho vista come un’opportunità e credo di starla sfruttando bene. Real Madrid? Io ora sono concentrato sul Bournemouth e su questa stagione, ma tornare sarebbe un sogno perché sono cresciuto lì ed è la casa che mi ha insegnato a essere quello che sono oggi“. Ora sta per a Bournemouth quindi, ma il suo sogno è il ritorno al Real Madrid (che intanto incasserà 8,5 milioni dal riscatto come il Milan).